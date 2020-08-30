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Опубликовано новое расписание работы "Экотакси" в Петрозаводске

Новости. Общество
07:50, 31 Августа 2020
фото: © Паблик "Калипсо Карелия – раздельный сбор. Экотакси"
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"Экотакси" каждый будний вечер принимает макулатуру, стекло, металл и пластик.

Доходы от переработки идут в помощь строительству нового приюта для бездомных животных. 

Расписание с 31 августа по 4 сентября.

Понедельник. Перевалка:

- 18.15-18.20 ул. Плеханова, 31;
- 18.25-18.30 перекресток улицы Перевалочная и Чкалова;
- 18.35-18.40 ул. Ватутина, 55 – парковка у Нефрологического центра;
- 18.45-18.50 ул. Черняховского, 51 – парковка у Протезного предприятия;
- 18.55-19.00 ул. Сыктывкарская, 6;
- 19.05-19.10 Город Солнца.

Вторник. Ключевая:

- 18.25-18.30 ул. Ключевая, 6к2 – жк Новые Ключи – Траловый проезд;
- 18.35-18.40 ул. Сегежская, 6;
- 18.45-18.50 ул. Репникова, 25;
- 18.55-19.00 ул. Гвардейская, 19а;
- 19.05-19.10 ТИЗ Усадьбы.

Среда. Центр:

- 18.20-18.25 ул. Коммунальная, 1;
- 18.30-18.35 ул. Анохина, 1;
- 18.45-18.50 ул. Свердлова, 23 с торца;
- 19.00-19.05 ул. Герцена, 28 со двора;
- 19.15-19.20 ул. Красная 45.

Четверг. Октябрьский:

- 18.20-18.25 ул. Советская, 29;
- 18.30-18.35 ул.Грибоедова / Первомайский 22В;
- 18.40-18.45 ул. Железнодорожная, 4;
- 18.50-18.55 Октябрьский, 14 ;
- 19.00-19.05 Октябрьский, 28 ;
- 19.10-19.15 ул.Григорьева, 1.

Пятница. Сулажгора, Пятый посёлок:

- 18.20-18.25 ул. Суоярвская, 32;
- 18.30-18.35 ул. Муезерская, 19;
- 18.40-18.45 ул. Профсоюзов, 10;
- 18.50-18.55 ул. Пограничная между 5 и 7 домом;
- 19.00-19.05 ул. Жуковского, 63.

Подробнее читайте в паблике "Калипсо Карелия – раздельный сбор. Экотакси".

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