Опубликовано новое расписание работы "Экотакси" в Петрозаводске

"Экотакси" каждый будний вечер принимает макулатуру, стекло, металл и пластик.

Доходы от переработки идут в помощь строительству нового приюта для бездомных животных.

Расписание с 31 августа по 4 сентября.



Понедельник. Перевалка:



- 18.15-18.20 ул. Плеханова, 31;

- 18.25-18.30 перекресток улицы Перевалочная и Чкалова;

- 18.35-18.40 ул. Ватутина, 55 – парковка у Нефрологического центра;

- 18.45-18.50 ул. Черняховского, 51 – парковка у Протезного предприятия;

- 18.55-19.00 ул. Сыктывкарская, 6;

- 19.05-19.10 Город Солнца.

Вторник. Ключевая:



- 18.25-18.30 ул. Ключевая, 6к2 – жк Новые Ключи – Траловый проезд;

- 18.35-18.40 ул. Сегежская, 6;

- 18.45-18.50 ул. Репникова, 25;

- 18.55-19.00 ул. Гвардейская, 19а;

- 19.05-19.10 ТИЗ Усадьбы.

Среда. Центр:



- 18.20-18.25 ул. Коммунальная, 1;

- 18.30-18.35 ул. Анохина, 1;

- 18.45-18.50 ул. Свердлова, 23 с торца;

- 19.00-19.05 ул. Герцена, 28 со двора;

- 19.15-19.20 ул. Красная 45.

Четверг. Октябрьский:



- 18.20-18.25 ул. Советская, 29;

- 18.30-18.35 ул.Грибоедова / Первомайский 22В;

- 18.40-18.45 ул. Железнодорожная, 4;

- 18.50-18.55 Октябрьский, 14 ;

- 19.00-19.05 Октябрьский, 28 ;

- 19.10-19.15 ул.Григорьева, 1.

Пятница. Сулажгора, Пятый посёлок:



- 18.20-18.25 ул. Суоярвская, 32;

- 18.30-18.35 ул. Муезерская, 19;

- 18.40-18.45 ул. Профсоюзов, 10;

- 18.50-18.55 ул. Пограничная между 5 и 7 домом;

- 19.00-19.05 ул. Жуковского, 63.

Подробнее читайте в паблике "Калипсо Карелия – раздельный сбор. Экотакси".