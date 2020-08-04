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Опубликовано видео следственного эксперимента с женой расчлененного рэпера

Новости. Криминал
21:30, 04 Августа 2020
фото: © кадр из видео
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Следственный комитет РФ опубликовал видео следственного эксперимента с участием жены убитого рэпера Энди Картрайта.

На кадрах видно, как женщину привозят в квартиру, где было найдено тело. Подозреваемая в убийстве жена рэпера рассказывает следователям о своих действия и показывает на диван в одной из комнат. 

Ранее издание "РИА Новости" сообщало, что 29 июля в квартире на Невском проспекте полиция обнаружила труп 31-летнего мужчины. Части его тела были упакованы в пять пакетов, а на месте происшествия нашли ножовку, таз и разделочную доску.
 
Погибшим оказался украинский рэпер, участник Versus Battle Энди Картрайт (настоящее имя – Александр Юшко).

По словам супруги музыканта, которая находилась в той же квартире, он скончался четыре дня назад из-за передозировки наркотиков. Женщина заявила, что сама расчленила тело, чтобы скрыть причину смерти и оставить "светлую память" о муже.

Женщину отправили на два месяца в СИЗО.

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