Опубликовано видео следственного эксперимента с женой расчлененного рэпера

Следственный комитет РФ опубликовал видео следственного эксперимента с участием жены убитого рэпера Энди Картрайта.

На кадрах видно, как женщину привозят в квартиру, где было найдено тело. Подозреваемая в убийстве жена рэпера рассказывает следователям о своих действия и показывает на диван в одной из комнат.

Ранее издание "РИА Новости" сообщало, что 29 июля в квартире на Невском проспекте полиция обнаружила труп 31-летнего мужчины. Части его тела были упакованы в пять пакетов, а на месте происшествия нашли ножовку, таз и разделочную доску.



Погибшим оказался украинский рэпер, участник Versus Battle Энди Картрайт (настоящее имя – Александр Юшко).

По словам супруги музыканта, которая находилась в той же квартире, он скончался четыре дня назад из-за передозировки наркотиков. Женщина заявила, что сама расчленила тело, чтобы скрыть причину смерти и оставить "светлую память" о муже.

Женщину отправили на два месяца в СИЗО.