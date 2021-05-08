Опубликованы кадры с места аварии с участием пожарной машины в Петрозаводске (ФОТО)

В центре Петрозаводска произошло столкновение пожарной машины и легкового автомобиля.

Днем девятого мая в центре карельской столицы столкнулись пожарная машина и автомобиль «Ravon». ДТП произошло на пересечении улиц Антикайнена и Красная.

Как информирует сайт «ДТП Петрозаводска и Карелии», пожарный автомобиль двигался по улице Антикайнена прямо. Он ехал со стороны проспекта Ленина, судя по видео, с включенными спецсигналами. Легковой автомобиль выезжал на перекрёсток с улицы Красная, судя по видео, на запрещающий (желтый) сигнал светофора.

От столкновения автомобили отбросило на угол перекрёстка, металлическое пешеходное ограждение и тротуар. Пешеходы, находившиеся на тротуаре, успели отойти в сторону. По предварительной информации, в результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля.

Момент ДТП зафиксировали камеры наблюдения.