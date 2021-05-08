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Опубликованы кадры с места аварии с участием пожарной машины в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
16:54, 09 Мая 2021
фото: ДТП Петрозаводска и Карелии
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В центре Петрозаводска произошло столкновение пожарной машины и легкового автомобиля.

Днем девятого мая в центре карельской столицы столкнулись пожарная машина и автомобиль «Ravon». ДТП произошло на пересечении улиц Антикайнена и Красная.

Как информирует сайт «ДТП Петрозаводска и Карелии», пожарный автомобиль двигался по улице Антикайнена прямо. Он ехал со стороны проспекта Ленина, судя по видео, с включенными спецсигналами. Легковой автомобиль выезжал на перекрёсток с улицы Красная, судя по видео, на запрещающий (желтый) сигнал светофора.

От столкновения автомобили отбросило на угол перекрёстка, металлическое пешеходное ограждение и тротуар. Пешеходы, находившиеся на тротуаре, успели отойти в сторону. По предварительной информации, в результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля.

Момент ДТП зафиксировали камеры наблюдения.

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Комментарии

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Димон
2021-05-09 17:48:54
Возможно , из-за идиота , кому то в на ул Железнодорожной жизнь спасти на пожаре не получилось .
User
2021-05-09 18:23:21
Димон, пожарные при движении под красный сигнал светофора, в нарушение п.3.1 ПДД не обеспечили безопасность движения - не убедились, что им уступают дорогу, что привело к смерти водителя легковушки. Кто в данном случае идиот? Жизнь не спасли, но забрали.
Off
2021-05-09 17:20:45
анекдот вспомнил . "— Алле! Это скорая ? — Да. — Тут пожарный с милиционером дерутся — я что-то и не знаю, куда позвонить...
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