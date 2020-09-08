Опубликованы кадры с места жесткого ДТП в Петрозаводске: водителя вырезали из разбитой машины (ВИДЕО)

Очевидец снял на видео действия спасателей и медиков на месте жесткого ДТП, которое произошло во вторник в столице Карелии.

Во вторник, восьмого сентября, на пересечении улиц Ровио и Торнева произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Водитель машины "Lada Priora" после столкновения с серьезными травмами был доставлен в БСМП Петрозаводска.

На кадрах видео, снятых на месте происшествия, видно, как пострадавшего водителя извлекают из автомобиля спасатели.

Автор видео: Денис Малышев.

Ранее были опубликованы кадры ДТП, зафиксированные камерой наружного наблюдения.