Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Водителя госпитализировали в БСМП Петрозаводска после группового ДТП (ВИДЕО) 2
08.09.2020 16:44
Огромная пробка образовалась на Кукковском мосту в Петрозаводске из-за ДТП (ВИДЕО) 3
08.09.2020 16:54
Как я болела коронавирусом
Сегодня 11:32
Еще один класс в Карелии перевели на дистанционное обучение из-за заражения ученика коронавирусом 1
08.09.2020 15:16
Врачи удалили из желудка девушки колтун из волос весом 6 кг
08.09.2020 21:30

Опубликованы кадры с места жесткого ДТП в Петрозаводске: водителя вырезали из разбитой машины (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
12:33, 09 Сентября 2020
фото: Денис Малышев / скриншот видео
Загрузка...

Очевидец снял на видео действия спасателей и медиков на месте жесткого ДТП, которое произошло во вторник в столице Карелии.

Во вторник, восьмого сентября, на пересечении улиц Ровио и Торнева произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Водитель машины "Lada Priora" после столкновения с серьезными травмами был доставлен в БСМП Петрозаводска.

На кадрах видео, снятых на месте происшествия, видно, как пострадавшего водителя извлекают из автомобиля спасатели.

Автор видео: Денис Малышев.

Ранее были опубликованы кадры ДТП, зафиксированные камерой наружного наблюдения.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-09-09 12:57:44
Бедный. Только что жизнь сияла всеми красками.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.09.2020, 06:40
"Дети выведены на дистанционное обучение и находятся на изоляции дома"
06.09.2020, 16:28
Украинец собирает до 130 кг черники в день и за два месяца в Финляндии заработал 8,5 тыс. евро
04.09.2020, 17:20
Водитель выжил в страшной аварии в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
02.09.2020, 15:22
Минстрой Карелии рассказал, когда готов начать отопительный сезон
03.09.2020, 13:42
Водитель внедорожника переехал пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО)
05.09.2020, 15:45
Машина Росгвардии пошла на таран в Петрозаводске (ВИДЕО)

Чтиво

Сегодня 11:32
Личное мнение
Как я болела коронавирусом
Главный редактор "Столицы на Онего" Наталья Захарчук рассказала, как переболела COVID-19 и как ее лечили.
"Мы пережили этот кризис относительно спокойно" 5
04.09.2020 10:43
Почему удобнее покупать продукты в интернет-магазине
01.09.2020 11:27
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»