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Опубликованы обновленные проекты расписаний ЕГЭ и ОГЭ на 2021 год

Новости. Общество
22:00, 05 Февраля 2021
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС
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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки опубликовала обновленные проекты расписания государственной итоговой аттестации (ГИА) для выпускников 9 и 11 классов в этом году.

Проект расписания ГИА-11 предусматривает проведение в 2021 году двух периодов сдачи ЕГЭ: основного (с 31 мая по 2 июля) и дополнительного (с 12 по 17 июля). Об этом сообщает Минобраз Карелии.

Основной период проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Самый массовый ЕГЭ по русскому языку пройдет в два дня: 3 и 4 июня. Проведение ЕГЭ по профильной математике запланировано на 7 июня, по истории и физике – на 11 июня, по обществознанию – 15 июня, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам – на 18 июня. Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам (раздел "Говорение") традиционно пройдет в два дня: 21 и 22 июня. Проведение ЕГЭ по информатике и ИКТ, который в 2021 году участники экзамена впервые будут сдавать на компьютерах, также разделено на два дня: 24 и 25 июня. 28, 29 июня и 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ.

В дополнительный период ЕГЭ экзамены пройдут 12, 13 и 14 июля, а также в резервный день – 17 июля.

Государственный выпускной экзамен (ГВЭ-11), который в 2021 году будут сдавать не только участники, традиционно пользующиеся правом сдачи экзаменов в этой форме, но и выпускники, не планирующие поступать в вузы, будет проведен только по двум обязательным предметам: 25 мая – по русскому языку и 28 мая – по математике, а также в резервные дни: 8 июня – по русскому языку и 10 июня – по математике.

Проектом расписания предусмотрены два дополнительных периода проведения ГВЭ-11. 13 июля и 17 июля ГВЭ по русскому языку и математике смогут сдать участники, пропустившие экзамены в основной период по болезни или иной уважительной причине. 3-17 сентября в проекте расписания предусмотрен еще один дополнительный период, когда ГВЭ также смогут сдать участники, пропустившие их по уважительной причине ранее, и участники, не преодолевшие минимальный порог на ЕГЭ по русскому языку.

Проектом расписания ГИА-9 предусмотрены два периода проведения экзаменов: основной (24 мая – 2 июля) и дополнительный (3-17 сентября). Основной государственный экзамен (ОГЭ) и государственный выпускной экзамен (ГВЭ-9) в 2021 году пройдут только по двум обязательным предметам, русскому языку и математике. ОГЭ и ГВЭ по предметам по выбору для девятиклассников в 2021 году проводиться не будет.

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