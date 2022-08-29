Организаторы «Воздуха Карелии» рассказали, как губернатор оценивает роль фестиваля в жизни республики

Организаторы музыкального фестиваля «Воздух Карелии», который по планам возродится в следующем году, говорят, что заручились поддержкой главы республики Артура Парфенчикова.

Сообщение об этом появилось на официальной странице фестиваля Вконтакте.

«Глава Карелии Артур Парфенчиков поддержал проведение фестиваля „Воздух Карелии“ и пообещал оказывать ему информационную поддержку», — говорится в сообщении.

Организаторы фестиваля приводят слова Парфенчикова о роли фестиваля в общественной жизни республики.



«Специально для фестиваля музыканты готовили песни и совместные выступления, посвящённые Северу, природе Карелии, прославляя русскую и карельскую культуру, духовно-нравственные ценности», — цитируют губернатора организаторы фестиваля.

По их словам, глава Карелии также оценил значение фестиваля для развития волонтерства и малого бизнеса.

«К работе на фестивале активно привлекались волонтёры. Получив практический опыт, волонтёры в дальнейшем участвовали в различных социально значимых проектах и создавали собственные культурные проекты. Фестиваль „Воздух Карелии“ давал возможность показать свой талант начинающим музыкальным коллективам, а местные умельцы могли продемонстрировать созданные произведения искусства и собственную продукцию (от аксессуаров и одежды до продуктов питания). Подобные проекты выступают удачным стартом для ряда субъектов малого предпринимательства», — приводят слова Парфенчикова инициаторы возрождения фестиваля.