Организация в Приладожье Карелии была оштрафована в рамках борьбы с коррупцией

Прокуратура Карелии пресекла нарушение антикоррупционного законодательства в Сортавале.

Прокуратура Сортавалы провела проверку, в результате которой выявила нарушение закона «О противодействии коррупции».

Как сообщили на сайте прокуратуры, ООО «Ладожские фьорды» приняло в 2019 году на должность директора гражданина, ранее работавшего в органах МЧС России. При этом работодатель не направил в десятидневный срок информацию об этом предыдущему нанимателю.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. В результате постановлением мирового судьи должностному лицу был назначен штраф — 20 тысяч рублей.

Постановление суда в законную силу не вступило.