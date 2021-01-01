Основная версия: мальчик любил кормить уток и мог упасть в реку

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о том, что круг поисков пропавшего мальчика в Сортавальском районе сузился – следствие считает, что он упал в реку Тохмайоки.

"Ежедневно отслеживаю ситуацию и получаю всю информацию о поисках 6-летнего Филиппа Мельника, который пропал 28 декабря в поселке Хелюля Сортавальского района, - написал Парфенчиков. - Сразу скажу, что для поиска ребенка делается все возможное: максимально задействованы спасатели, водолазы и волонтеры. Используется вся необходимая техника, включая квадрокоптер с тепловизором. Кроме того, сегодня в поселок дополнительно прибывают волонтеры из Санкт-Петербурга и группа водолазов от Карельской поисково-спасательной службы.





На месте работает Следственный комитет, который возбудил уголовное дело. Сейчас основная версия следствия, что Филипп мог упасть в реку Тохмайоки, которая протекает через поселок. Мальчик любил кормить уток, вероятно, подошел к реке, встал на первый тонкий лёд и оказался в воде. Эту версию подтверждают и камеры видеонаблюдения: на записи видно, как ребенок идет к реке.





К сожалению, результаты розыскных мероприятий и следственных действий сузили задачи спасателей к работе в районе реки. Следователи определили предполагаемое место, где мог упасть в воду Филипп. Сегодня спасатели будут устанавливать сети по течению реки, а водолазы продолжат поиски, обследуя реку.

Благодарю наших неравнодушных жителей, которые тоже участвуют в поисках мальчика. Знаю, что была предложена помощь от соседей из Финляндии, но сейчас в этом нет необходимости".



Ранее сообщалось, что на поиски мальчика пригласили дайверов-добровольцев.