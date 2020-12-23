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Остановку транспорта запретили у перекрестка в центре Петрозаводска

Новости. Общество
16:22, 24 Декабря 2020
фото: © Яндекс.Карты
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В районе пересечения улиц Гоголя и Анохина изменилась схема движения транспорта, сообщили в администрации города.

На участке дороги перед перекрестком улиц Гоголя и Анохина (со стороны ЖК "Симфония") теперь действует запрет на остановку. Изменения направлены на повышение безопасности водителей и пешеходов, отметили в мэрии.

В администрации Петрозаводска призывают участников дорожного движения быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.

Ранее сообщалось, что схема движения изменилась у восстановленного пешеходного перехода у школы в Петрозаводске.

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