Остановку транспорта запретят еще на одной улице в Петрозаводске

С декабря изменится схема движения транспорта в микрорайоне Древлянка, сообщили в администрации столицы Карелии.

В середине декабря изменится схема движения транспорта на Древлянке. По одной из сторон Шведской аллеи вблизи основного здания детского сада № 8 «Апельсин» запретят остановку автомобилей. Ограничения на участке между улицей Новоселов и Скандинавским проездом будет действовать в ночное время – с 21.00 до 6.00.

Администрация Петрозаводска просит водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.

Ранее сообщалось, 16 декабря в нескольких районах города начнут действовать ограничения на остановку транспорта.