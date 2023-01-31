Осужден житель Петрозаводска, отравивший насмерть женщину и оставивший ее дочь слепой

Признанный виновным мужчина получил 3 года тюрьмы, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Петрозаводска поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 55-летнего жителя города, обвиняемого в продаже суррогатного алкоголя.

Мужчина купил в Ленинградской области две 5-литровых канистры соррогата. Часть его под видом коньячной жидкости он позже продал в Петрозаводске местной жительнице.

Женщина решила в июле 2021 года выпить купленный алкоголь вместе со своей дочерью. В итоге сама 67-летняя покупавшая скончалась от отравления, а ее 35-летняя дочь полностью ослепла.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он должен будет компенсировать моральный вред дочерям погибшей — в общей сложности 1 миллион рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее прокуратура сообщала подробности этого дела — в частности, продолжавшиеся поиски того, кто в Лодейном Поле продал жителю Петрозаводска канистры с метиловым спиртом.