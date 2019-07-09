Осужденного в Белоруссии наркоторговца отправили в Карелию для отбывания срока

Мужчину осудили за совершение трех преступлений в сфере незаконного оборота, сообщили на сайте Олонецкого районного суда.

Вступило в законную силу постановление Олонецкого районного суда, которым удовлетворено представление Федеральной службы исполнения наказаний Минюста РФ о переводе осужденного судом Республики Беларусь наркоторговца в Карелию.

За границей мужчину осудили за совершение трех преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков на 12 лет с конфискацией всего имущества.

Мужчина сядет на 10 лет 7 месяцев 11 дней в исправительную колонию строгого режима на территории Карелии.