Осужденного в Белоруссии наркоторговца отправили в Карелию для отбывания срока

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Мужчину осудили за совершение трех преступлений в сфере незаконного оборота, сообщили на сайте Олонецкого районного суда.
Вступило в законную силу постановление Олонецкого районного суда, которым удовлетворено представление Федеральной службы исполнения наказаний Минюста РФ о переводе осужденного судом Республики Беларусь наркоторговца в Карелию.
За границей мужчину осудили за совершение трех преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков на 12 лет с конфискацией всего имущества.
Мужчина сядет на 10 лет 7 месяцев 11 дней в исправительную колонию строгого режима на территории Карелии.
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