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Осуждённый ранее житель Петрозаводска украл у женщины девять тысяч рублей

Новости. Общество
09:35, 30 Сентября 2020
фото: © shutterstock
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Мужчина вошел в доверие к 60-летней женщине, перевел с ее счета деньги и сбежал, сообщают в МВД по Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 60-летняя женщина. Она попросила разыскать и привлечь к ответственности нового приятеля, о котором, практически, ничего не знала.

Как выяснилось, в один из дней пенсионерка познакомилась с 35-летним мужчиной и пригласила его к себе. Они вместе выпивали, затем гость попросил воспользоваться телефоном и вышел на улицу. Его возвращения хозяйка не дождалась, а спустя время узнала, что с ее счета исчезли деньги – более девяти тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли подозреваемого. Он признался, что воспользовался мобильным приложением и перевел деньги, принадлежащие заявительнице, на свой счет, а также на счета знакомых, которым был должен.

 

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