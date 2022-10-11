Осужденный за вырубку леса на Байкале замглавы Минприроды Карелии Щепин получил поощрение

Глава Карелии подписал Распоряжение о поощрении первого заместителя Минприроды республики Алексея Щепина.

На сайте правительства Карелии сообщается, что глава республики Артур Парфенчиков подписал Распоряжение о поощрении первого заместителя Минприроды республики Алексея Щепина почетным знаком «За вклад в развитие Республики Карелия».

Из документа следует, что первого заместителя Минприроды республики Алексея Щепина поощряют за высокий профессионализм и личный вклад за сохранение и сбережение природных ресурсов Республики Карелии почетным знаком главы РК «За вклад в развитие Республики Карелия.

Напомним, суд столицы Бурятии Улан-Удэ признал Алексея Щепина виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к 4 годам лишения свободы условно.

По версии следствия, 10 лет назад, занимая должность руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства Бурятии, Щепин способствовал выделению земли частной фирме в водоохраной территории Байкала.

Суд освободил его от наказания в связи с истечением срока давности. Вместе с тем, прокуратура Республики Бурятия предъявила к Щепину иск о возмещении ущерба на сумму 52 миллиона рублей, который впоследствии был снижен до 28,8 млн. рублей.