Освещение на лыжной трассе "Фонтаны" в Петрозаводске обещают восстановить до конца марта

Городская лыжная трасса "Фонтаны", где произошла авария в электрической сети, останется без света еще несколько недель, сообщили в Минспорта Карелии.

Для устранения последствий аварии на место выезжала бригада специалистов, произведен ремонт оборудования. Однако дальнейшее обследование показало, что необходима замена трансформатора на стартовой поляне, в связи с чем сроки ремонтных работ были продлены, уточнили в Минспорта республики.

Муниципальная учреждение "Дирекция спортивных сооружений" закупит и установит новый трансформатор.

По информации администрации Петрозаводского городского округа, освещение на лыжной трассе будет восстановлено в срок до конца марта.

Ранее сообщалось, что на трассе "Фонтаны" в Петрозаводске проведут санитарную вырубку деревьев.