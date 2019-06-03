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Новости. Происшествия
15:16, 03 Июня 2019
фото: © EPA/PATRICK PLEUL

От укусов клещей в Карелии пострадали около 350 детей

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На прошлой неделе было 280 обращений по поводу присасывания клещей среди детей, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

Всего с начала эпидсезона в Карелии зарегистрировано 1494 обращения по поводу присасывания клещей. Среди детей – 348, что не превышает среднемноголетних значений.

Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы на 15-ти административных территориях республики: Петрозаводск, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Сортавальский, Суоярвский районы.

С 11 марта управлением введен еженедельный мониторинг за клещевыми инфекциями и обращениями населения в учреждения здравоохранения республики по поводу присасывания клещей.

Клещевой вирусный энцефалит – острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.

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Комментарии

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User
2019-06-03 15:45:54
Программа сокращения доли бедного населения набирает обороты. Тем, кто сразу не отправится в сказочный рай, обещан подъем с колен на невиданный уровень.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Заслуженный врач России, супруга экс-главы Красноярского края Наталья Толоконская заявила, что укусы клещей могут быть полезны, а также посоветовала лечить клещевые инфекции гомеопатическими средствами.
"Как показал опрос, большинство из вас панически боится клещевого энцефалита. А здравомыслящие знают, что в Сибири — природном очаге клещевого энцефалита — очень высока устойчивость человека к развитию заболевания в случаях заражения вирусом. Через укусы клеща, чаще незаметно, обеспечивается широкая безболезненная естественная иммунизация ко всем клещевым инфекциям", — написала Толоконская во "ВКонтакте".
По ее словам, применяющийся для экстренной профилактики заболевания иммуноглобулин "морально устарел". Вместо него человек якобы может использовать "уникальные безвредные лекарства, которые поднимут иммунитет и застрахуют от неблагоприятных последствий".
"Даже если при этом вы переболеете обычной лихорадочной формой клещевого энцефалита, да еще получите вовремя новую порцию волшебной терапии, ваше здоровье и ресурсы организма поднимутся на невиданный уровень!" — заявила врач, приведя в качестве примера "образец универсальной профилактики", состоящей из гомеопатических средств.
https://ria.ru/20190601/1555166980.html
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