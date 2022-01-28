Отбор молодых управленцев стартовал в Карелии

В республике начинается прием заявок на конкурс «Лидеры Карелии».

Заявки на участие в ежегодном региональном конкурсе молодых управленцев «Лидеры Карелии» будут приниматься до 28 апреля на сайте «лидерыкарелии.рф». К участию допускаются представители разных профессий от 18 до 50 лет с управленческим опытом работы не менее одного года. Об этом информирует министерство национальной и региональной политики республики. В этом году мероприятие будет проходить в пятый раз.

Как сообщают в Миннаце, конкурс молодых управленцев открыл много новых имен.

«Некоторые из них теперь занимают посты глав районов республики или их заместителей. Например, Андрей Ладыгин является главой администрации Пудожского района, Алексей Уханов — Беломорского, Алексей Головинкин занимает должность заместителя главы Прионежского района. Карьерный путь других участников конкурса ведет к должностям руководителей различных значимых для республики организаций. Например, Борис Валит, участник конкурса 2018 года, получив новые знания и опыт в конкурсе, пообщавшись с опытными наставниками и экспертами, через некоторое время стал руководителем „Фонда венчурных инвестиций Карелии“», — говорится в сообщении министерства.

Напомним, суперфиналистом конкурса «Лидеры Карелии» был Дмитрий Петров, возглавлявший администрацию Кемского района. В дальнейшем власти республики признали неэффективной работу Петрова в период подготовки сетей к зиме. Он покинул свой пост.