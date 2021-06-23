Отбор волонтеров на фестиваль «Ruskeala Symphony» стартовал в Карелии

Центр развития добровольчества объявил о наборе волонтеров на фестиваль «Ruskeala Symphony».

Центр развития добровольчества, являющийся оператором волонтерской программы фестиваля, запускает набор волонтеров. Об этом сообщается в паблике Центра.

Набор волонтеров осуществляется по направлениям: тим-лидеры команд волонтеров; медиаволонтеры; волонтеры входной зоны; волонтеры инфостоек; волонтеры технической группы.

«Если вы хотите помочь в организации фестиваля, вам не страшны комары и жизнь в кемпинге, вы готовы отправиться в Сортавальский район 13–14 августа, то спешите подать заявку!», — говорится в сообщении.

Фестиваль классической музыки «Ruskeala Symphony» должен состояться 13–14 августа в горном парке Рускеала Сортавальского района.