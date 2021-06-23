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Отбор волонтеров на фестиваль «Ruskeala Symphony» стартовал в Карелии

Новости. Общество
13:49, 24 Июня 2021
фото: правительство Карелии/gov.karelia.ru

Центр развития добровольчества объявил о наборе волонтеров на фестиваль «Ruskeala Symphony».

Центр развития добровольчества, являющийся оператором волонтерской программы фестиваля, запускает набор волонтеров. Об этом сообщается в паблике Центра.

Набор волонтеров осуществляется по направлениям: тим-лидеры команд волонтеров; медиаволонтеры; волонтеры входной зоны; волонтеры инфостоек; волонтеры технической группы.

«Если вы хотите помочь в организации фестиваля, вам не страшны комары и жизнь в кемпинге, вы готовы отправиться в Сортавальский район 13–14 августа, то спешите подать заявку!», — говорится в сообщении.

Фестиваль классической музыки «Ruskeala Symphony» должен состояться 13–14 августа в горном парке Рускеала Сортавальского района.

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Комментарии

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Изя
2021-06-24 13:58:38
Всё правильно , вируса уже просто нет и заниматься больше не чем ))
Гость
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