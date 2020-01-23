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Отец жертвы "петрозаводского маньяка" потребовал от полицейских 3 млн рублей компенсации

Новости. Общество
11:54, 24 Января 2020
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Александр Трифонов, отец убитой Антоном Ипатовым девушки, принял решение увеличить в три раза размер компенсации морального вреда.

Александр Трифонов заявил иски о компенсации морального вреда, выразившегося в причинении ему нравственных страданий в связи с гибелью дочери к каждому из трех подсудимых.

Потерпевший потребовал взыскать по одному миллиону рублей с каждого из трех полицейских, находящихся на скамье подсудимых.

В Петрозаводске продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении трех сотрудников МВД, которых обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц.

По версии следствия, сотрудники МВД не приняли должных мер для задержания Антона Ипатова, после того, как он избил в начале лета 2018 года своего собутыльника. Затем "петрозаводский маньяк", оставаясь на свободе, начал убивать.

По оценке потерпевшего, его дочь была убита Антоном Ипатовым, поскольку сотрудники МВД халатно исполняли свои обязанности.

Александр Трифонов заявил, что после гибели дочери он стал испытывать проблемы со здоровьем и нервной системой. Трагедия, по словам потерпевшего, также негативно повлияла и на других членов семьи.

Мужчина неоднократно прерывал свою речь перед судом, поскольку не мог совладать с эмоциями.

"Каждый день вот просыпаюсь в три-четыре часа утра. Сашенька передо мной становится. И все: сон пропал. Начинаешь думы думать всякие. Начинаешь этого проклятого убийцу Ипатова проклинать, в том числе и тех, кто допустил до этого, что Ипатов начал убивать", – сказал отец жертвы.

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Комментарии

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Горожанин
2020-01-24 12:36:40
Избил собутыльника - должен быть наказан. Но какая связь? Теперь всех подравшихся по пьянке "закрывать", дабы кого еще не убили? И всех полицейских, не "закрывших". - под суд?
Патриот
2020-01-24 12:31:40
Взыскивать обязательно нужно , только с МВД за тот бардак . который сейчас там есть .

.
.
кир
2020-01-24 12:43:21
Патриот, везде либеральный бардак. Что делать в огромной стране с полудиким населением, купающимся зимой в проруби? Никто не знает и вы не знаете.
Патриот
2020-01-24 12:54:26
кир, За это потом кто то ответит , пока не время .
кир
2020-01-24 12:22:27
Куда ему деньги?
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