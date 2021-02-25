Отказ соблюдать дистанцию стал причиной нелепого ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

В центре карельской столицы водитель протаранил двигавшийся впереди автомобиль, когда тот решил остановиться.

Днем 26 февраля на проспекте Ленина в Петрозаводске столкнулись два автомобиля.

Один из автомобилистов проезжал перекресток и остановился в центральной его части, второй ехал следом, не успел затормозить и допустил столкновение.

Видео инцидента зафиксировала камера наблюдения компании "Сампо.ру". Ролик размещен в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске водитель автобуса чуть не потерял колесо.