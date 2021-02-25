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Отказ соблюдать дистанцию стал причиной нелепого ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
15:30, 26 Февраля 2021
фото: Камера наблюдения компании "Сампо.ру" / скриншот видео
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В центре карельской столицы водитель протаранил двигавшийся впереди автомобиль, когда тот решил остановиться.

Днем 26 февраля на проспекте Ленина в Петрозаводске столкнулись два автомобиля.

Один из автомобилистов проезжал перекресток и остановился в центральной его части, второй ехал следом, не успел затормозить и допустил столкновение.

Видео инцидента зафиксировала камера наблюдения компании "Сампо.ру". Ролик размещен в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске водитель автобуса чуть не потерял колесо.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-02-26 16:20:35
Соглашаюсь с предыдущими ораторами.
asusls
2021-02-26 15:50:48
У людей в голове есть что то, когда они пропуская помеху, создают аварийную ситуацию? Обратил внимание в птз любят пропускать когда надо и не надо, за то чтобы им аварийкой поморгали. Достали.
David.
2021-02-26 15:59:55
asusls, есть такая когорта "вежливых" светло-синих пропускалок . Постоянно аварийные ситуации создают.
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