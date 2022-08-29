Открылись жуткие подробности двойного убийства в райцентре Карелии

Ранее судимый мужчина в Сегеже жестоко расправился со случайными прохожими.

Как сообщили в Следкоме Карелии, продолжается расследование уголовного дела о двойном убийстве. Недавно в Петрозаводске был арестован обвиняемый по этому делу.

По данным следствия, трагедия произошла вечером 29 августа в районе улицы Лесокультурная в Сегеже. Ранее судимый 35-летний мужчина в пьяном состоянии напал с ножом на двух незнакомых ему людей. От многочисленных ножевых ран пострадавшие скончались, а сам нападавший скрылся с места происшествия, а потом и вовсе уехал в соседний регион. Там он и был задержан.

По решению суда подозреваемый 9 сентября был заключен под стражу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Напомним, 30 августа в Сегеже на окраине города были обнаружены тела двух мужчин с многочисленными колото-резаными ранами.