Открылось движение скоростных судов из Петрозаводска в Кижи

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Рейсы будут выполняться только по пятницам и воскресеньям, сообщили на сайте "Петрозаводск транспортный".
Движение скоростных судов открылось 24 мая.
Отправление из Петрозаводска в 18.00: прибытие в Сенную Губу в 19.25, в Кижи – 19.50, в Великую Губу – 20.10.
В обратном направлении: отправление из Великой Губы в 20.15, из Кижей – 20.45, из Сенной Губы – 21.20. Прибытие в Петрозаводск в 22.30.
Предварительная продажа билетов производится в кассовом павильоне на причале №4 Водного вокзала Петрозаводска, ежедневно с 9.00 до 20.00 без перерыва.
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