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Новости. Общество
13:57, 24 Мая 2019
фото: Сайт "Петрозаводск транспортный"

Открылось движение скоростных судов из Петрозаводска в Кижи

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Рейсы будут выполняться только по пятницам и воскресеньям, сообщили на сайте "Петрозаводск транспортный".

Движение скоростных судов открылось 24 мая. 

Отправление из Петрозаводска в 18.00: прибытие в Сенную Губу в 19.25, в Кижи – 19.50, в Великую Губу – 20.10.

В обратном направлении: отправление из Великой Губы в 20.15,  из Кижей – 20.45, из Сенной Губы – 21.20.  Прибытие в Петрозаводск в 22.30.

Предварительная продажа билетов производится в кассовом павильоне на причале №4 Водного вокзала Петрозаводска, ежедневно с 9.00 до 20.00 без перерыва. 

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