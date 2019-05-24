Открылось движение скоростных судов из Петрозаводска в Кижи

Рейсы будут выполняться только по пятницам и воскресеньям, сообщили на сайте "Петрозаводск транспортный".

Движение скоростных судов открылось 24 мая.

Отправление из Петрозаводска в 18.00: прибытие в Сенную Губу в 19.25, в Кижи – 19.50, в Великую Губу – 20.10.

В обратном направлении: отправление из Великой Губы в 20.15, из Кижей – 20.45, из Сенной Губы – 21.20. Прибытие в Петрозаводск в 22.30.

Предварительная продажа билетов производится в кассовом павильоне на причале №4 Водного вокзала Петрозаводска, ежедневно с 9.00 до 20.00 без перерыва.