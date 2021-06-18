«Открытое пианино» вернулось на набережную Онего в Петрозаводске

На набережной Онежского озера вновь установлено «Открытое пианино»: извлечь звуки музыки может любой желающий.
Информация об этом размещена в паблике «Открытое пианино».
Объект установлен в Ротонде. Играть на инструменте может любой человек.
Ранее сообщалось, что идея установки пианино в общественном месте принадлежит музыканту и педагогу консерватории имени Глазунова Ирине Смирновой. Своей мечтой она поделилась с учеником Виталием Новицким, который и воплотил творческие планы учителя в жизнь.
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