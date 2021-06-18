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«Открытое пианино» вернулось на набережную Онего в Петрозаводске

Новости. Общество
09:05, 19 Июня 2021
фото: Открытое Пианино / ВК

На набережной Онежского озера вновь установлено «Открытое пианино»: извлечь звуки музыки может любой желающий.

Информация об этом размещена в паблике «Открытое пианино».

Объект установлен в Ротонде. Играть на инструменте может любой человек.

Ранее сообщалось, что идея установки пианино в общественном месте принадлежит музыканту и педагогу консерватории имени Глазунова Ирине Смирновой. Своей мечтой она поделилась с учеником Виталием Новицким, который и воплотил творческие планы учителя в жизнь.

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