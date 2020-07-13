Открывается продажа билетов на музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony в Карелии

С завтрашнего дня можно купить билеты на фестиваль Ruskeala Symphony, который состоится 15 августа.

Уже завтра, 15 июля, с 12.00 стартует онлайн-продажа билетов, она будет вестись только на сайте фестиваля https://ruskeala-symphony.com. Билеты, приобретенные онлайн, можно скачать на мобильное устройство или распечатать для предъявления на входе. С 3 августа можно будет приобрести билеты в кассах Карельской государственной филармонии, сообщается на сайте правительства.

В день проведения фестиваля билеты будут продавать в кассах входной зоны горного парка "Рускеала". Тем не менее организаторы рекомендуют приобретать билеты заранее, чтобы избежать очередей на входе.

Стоимость входного билета, который дает право на посещение горного парка в день фестиваля и всех концертов, – 1000 рублей. Специальные цены действуют для льготных категорий граждан: 600 рублей для пенсионеров, 500 рублей для школьников и студентов. Право на бесплатное посещение имеют дети до 6 лет, инвалиды первой и второй групп, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и военной службы.

Ранее Парфенчиков разрешил провести фестиваль "Ruskeala Symphony" в Карелии.