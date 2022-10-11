Отремонтированный корпус детского сада в райцентре Карелии примет более 100 детей

Детский сад «Колосок» в Кондопоге готовится к открытию после новогодних каникул отремонтированного корпуса.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

По его словам, корпус рассчитан на более чем 100 детей.

Долгое время расположенные там помещения пустовали из-за протекающей кровли. Ее отремонтировали, привели в порядок санузлы и бытовые помещения, заменили окна и батареи. Сейчас завершается ремонт в группах.

«В итоге получим уютный детский сад», — добавил губернатор.