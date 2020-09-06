Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Экологическая "одноходовочка"
Новое
Сегодня 11:44
Активисты из Петрозаводска очистили Пески от мусора (ФОТО) 2
06.09.2020 13:10
Украинец собирает до 130 кг черники в день и за два месяца в Финляндии заработал 8,5 тыс. евро 15
06.09.2020 16:28
Федеральный канал рассказал об итогах работы Госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии (ВИДЕО) 2
06.09.2020 15:52
Автомобиль вылетел на газон в Петрозаводске, убегая от ГИБДД (ВИДЕО)
06.09.2020 12:44

Отремонтированный подземный переход у вокзала в Петрозаводске "дал течь"

Новости. Общество
09:50, 07 Сентября 2020
фото: © Людмила Корвякова
Загрузка...

В обновленном подземном переходе под железнодорожными путями на улице Максима Горького после дождя появились подтеки и лужи.

На потолке между двумя бетонными плитами в переходе после дождя образовалась ровная череда капель, а на полу – растеклась лужа. Между тем работы велись в течение 2,5 месяцев и представитель подрядчика АО "РЖДстрой" Вячеслав Рейтер особо подчеркнул, что самое главное, что удалось сделать, – это гидроизоляцию, пишет "МК в Карелии".

В пресс-службе городской мэрии изданию заявили, что администрацией готовится обращение к подрядчику о необходимости устранения данного дефекта в рамках гарантийных обязательств по договору. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 6 месяцев.

Напомним, в рамках реконструкции перехода подрядчик АО "РЖДстрой" полностью обновил подземную часть тоннеля и лестничные спуски, оштукатурил потолки, выполнил облицовку стен, уложил асфальт, заменил электрооборудование, установил освещение, смонтировал поликарбонатный навес над лестницей со стороны улицы Фурманова, а также модернизировал систему водоотведения. Но спустя полтора месяца после сдачи объекта вандалы оставили на стенах надписи.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
тетка
2020-09-07 10:30:38
Ничего удивительного. Давно уже у нас ничего не делается качественно. А если делать все на века, то чиновники обнищают и будут жить, как рядовые граждане. Они этого не вынесут.
новый
2020-09-07 10:50:24
тетка, есть успешные люди, а есть просто бабки, которые называют себя тетками. :)
тетка
2020-09-07 11:19:30
новый, зубы у тебя сгнили, кусаться не можешь, а так хочется, верно? ха-ха-ха.
новый
2020-09-07 10:00:37
Шастают бесцельно по городу и фоточки в интернетиках выкладывают.
Off
2020-09-07 10:57:43
новый, ...мешают вам с киром бомжевать спокойно ...Эх новичок.. )))
Juniper59
2020-09-07 10:47:35
новый, тебе сколько раз писали - по себе других не судят? Если ты вместо того, чтоб работать, бесцельно шляешься по интернету и всюду ножку задираешь, так остальные не в тебя.
Гарантия на капитальный ремонт подземного сооружения - 6 месяцев? Прекрасно...
А чтой-то "Столица" ещё про оторванную камеру не написала, перечисляя череду несчастий?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.09.2020, 15:22
Минстрой Карелии рассказал, когда готов начать отопительный сезон
04.09.2020, 17:20
Водитель выжил в страшной аварии в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
01.09.2020, 16:35
"Мы превратились в маленький Краснодарский край"
01.09.2020, 09:39
Подробности смертельного ДТП в Петрозаводске рассказали в ГИБДД (ВИДЕО)
03.09.2020, 13:42
Водитель внедорожника переехал пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО)
05.09.2020, 15:45
Машина Росгвардии пошла на таран в Петрозаводске (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 11:44
Капитал
Экологическая "одноходовочка"
Власти Карелии объявили леса на юге Заонежского полуострова памятником природы, однако о планах создания в Заонежье природного парка в республиканском правительстве предпочитают не вспоминать.
Хирург-онколог Ксения Петрова: "Я здесь к месту" 3
04.09.2020 11:40
"Мы очень опасаемся за детей, которые могут пострадать от таких же преступлений" 27
02.09.2020 07:45
"Мы превратились в маленький Краснодарский край" 2
01.09.2020 16:35
Добровольно-принудительный укол 6
31.08.2020 15:43
Вся аналитика

Чтиво

04.09.2020 10:43
Частная жизнь
"Мы пережили этот кризис относительно спокойно" 4
Бывший житель Петрозаводска рассказал, как Швеция перенесла коронавирусную пандемию без жесткого карантина и масочного режима.
Почему удобнее покупать продукты в интернет-магазине
01.09.2020 11:27
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
01.09.2020 11:20
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»