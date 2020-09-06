Отремонтированный подземный переход у вокзала в Петрозаводске "дал течь"

В обновленном подземном переходе под железнодорожными путями на улице Максима Горького после дождя появились подтеки и лужи.

На потолке между двумя бетонными плитами в переходе после дождя образовалась ровная череда капель, а на полу – растеклась лужа. Между тем работы велись в течение 2,5 месяцев и представитель подрядчика АО "РЖДстрой" Вячеслав Рейтер особо подчеркнул, что самое главное, что удалось сделать, – это гидроизоляцию, пишет "МК в Карелии".

В пресс-службе городской мэрии изданию заявили, что администрацией готовится обращение к подрядчику о необходимости устранения данного дефекта в рамках гарантийных обязательств по договору. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 6 месяцев.

Напомним, в рамках реконструкции перехода подрядчик АО "РЖДстрой" полностью обновил подземную часть тоннеля и лестничные спуски, оштукатурил потолки, выполнил облицовку стен, уложил асфальт, заменил электрооборудование, установил освещение, смонтировал поликарбонатный навес над лестницей со стороны улицы Фурманова, а также модернизировал систему водоотведения. Но спустя полтора месяца после сдачи объекта вандалы оставили на стенах надписи.