890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Главврач БСМП: "Это будет последнее сокращение в больнице"
30.01.2020 15:20
Новый завод в Карелии начинает дополнительный набор сотрудников
30.01.2020 14:11
Житель Карелии продемонстрировал "слабоумие и отвагу" при встрече с медведем (ФОТО)
Сегодня 06:40
Коронавирус подобрался к границам Карелии 3
30.01.2020 11:29

Отсутствие пожарных гидрантов мешало спасателям бороться с огнем в поселке Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
07:15, 31 Января 2020
фото: ГКУ РК "ОПС по Лоухскому району" / ВК
Загрузка...

Пожарные Лоухского района Карелии столкнулись с нехваткой расположенных поблизости исправных пожарных гидрантов во время ликвидации возгорания в деревянном доме.

30 января в 06 часов 24 минуты пожарные подразделения поселков Лоухи и Чупа в составе 12 человек и трех единиц техники привлекалось для ликвидации пожара произошедшего в деревянном двухэтажном доме по адресу: поселок городского типа Лоухи ул. Железнодорожная д. 6 кв.3. Об этом информирует паблик местной пожарной охраны "ГКУ РК "ОПС по Лоухскому району"".

Сообщается, что прибывшие на место спасатели обнаружили сильное задымление на лестничной клетке второго этажа. Было произведено вскрытие дверей в месте предполагаемого пожара с последующим принятием мер к ликвидации огня.

По информации спасателей, сложность в тушении пожара заключалось в том, что он происходил в межэтажном перекрытии, имеющие много пустот, способствующих быстрому развитию огня.

Также пожарные указали на удаленность исправных источников противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов) от места пожара.

Пожар был ликвидирован в 07:30. Его площадь составила 25 кв. метров. 

Ранее сообщалось, что с 28 января работа пожарной части № 57 по охране поселка Лоухи продолжается в новом комфортном здании с современным оборудованием.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.01.2020, 13:00
Массовая драка у кафе "Мангал" произошла ночью в Петрозаводске (ВИДЕО)
31.01.2020, 06:40
Житель Карелии продемонстрировал "слабоумие и отвагу" при встрече с медведем (ФОТО)
28.01.2020, 16:16
Сбербанк запустил потребительское кредитование для самозанятых
25.01.2020, 09:30
Магазин новой торговой сети появился в Петрозаводске
28.01.2020, 15:11
Закрывшиеся в Карелии и других регионах сети "Семья" и Spar не выдержали воровства
26.01.2020, 09:56
Ночью загорелась "сталинка" напротив мэрии Петрозаводска на проспекте Ленина

Аналитика

30.01.2020 15:20
Обществоведение
Главврач БСМП: "Это будет последнее сокращение в больнице"
Исполняющая обязанности главного врача Больницы скорой медицинской помощи Петрозаводска Наталья Алонцева рассказала о грядущих изменениях в штатном расписании учреждения.
Квартира как инвестиция: почему сегодня нужно вкладываться в недвижимость?
30.01.2020 11:05
"Чтобы услышали и прониклись" 5
29.01.2020 22:01
Коронавирус из Китая: поводов для паники нет?
29.01.2020 11:41
Борьба за Сортавалу: зачем партии власти горсовет? 2
27.01.2020 16:16
Вся аналитика

Чтиво

30.01.2020 09:50
Без политики
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах. Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
Штраф – лопатой по стеклу 2
30.01.2020 09:05
"Умоляюще просим принять нашу Корелию под защиту Британии" 8
24.01.2020 12:59
архив чтиво

Медиа

"Событие дня" на ТНТ-ОНЕГО
29.01.2020 15:10
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»