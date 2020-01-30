Отсутствие пожарных гидрантов мешало спасателям бороться с огнем в поселке Карелии (ФОТО)

Пожарные Лоухского района Карелии столкнулись с нехваткой расположенных поблизости исправных пожарных гидрантов во время ликвидации возгорания в деревянном доме.

30 января в 06 часов 24 минуты пожарные подразделения поселков Лоухи и Чупа в составе 12 человек и трех единиц техники привлекалось для ликвидации пожара произошедшего в деревянном двухэтажном доме по адресу: поселок городского типа Лоухи ул. Железнодорожная д. 6 кв.3. Об этом информирует паблик местной пожарной охраны "ГКУ РК "ОПС по Лоухскому району"".

Сообщается, что прибывшие на место спасатели обнаружили сильное задымление на лестничной клетке второго этажа. Было произведено вскрытие дверей в месте предполагаемого пожара с последующим принятием мер к ликвидации огня.

По информации спасателей, сложность в тушении пожара заключалось в том, что он происходил в межэтажном перекрытии, имеющие много пустот, способствующих быстрому развитию огня.

Также пожарные указали на удаленность исправных источников противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов) от места пожара.

Пожар был ликвидирован в 07:30. Его площадь составила 25 кв. метров.

Ранее сообщалось, что с 28 января работа пожарной части № 57 по охране поселка Лоухи продолжается в новом комфортном здании с современным оборудованием.