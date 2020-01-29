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В поселке Карелии открылось новое пожарное депо

Новости. Общество
09:28, 30 Января 2020
фото: http://gov.karelia.ru/
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С 28 января работа пожарной части № 57 по охране поселка Лоухи продолжается в новом комфортном здании с современным оборудованием.

Работы по реконструкции новой пожарной части выполнены в рамках поручений Госкомиссии по подготовке к 100-летию республики.

В Лоухи состоялось торжественное открытие новой пожарной части. Здание депо полностью реконструировано Госкомитетом по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения из гаража площадью 511, 5 кв.м. Для приобретения здания и проведения капитального ремонта, соответствующего требованиям пожарной безопасности, из бюджета республики было выделено более 10 млн рублей.

В депо поставлена современная автономная котельная, которая значительно снизит затраты пожарной части на тепловую энергию. Кроме того, площадь нового здания позволяет разместить весь боевой состав и управление, которые до этого находились в двух разных строениях, что также заметно сократит затраты на содержание части.


http://gov.karelia.ru/

Ключи от здания начальнику части вручил председатель Госкомитета Олег Поляков. На открытие депо собрался весь состав пожарной части №57 по охране поселка Лоухи, а также начальники других пожарных частей района. На церемонии присутствовали представитель главы Карелии в ЗС РК Юрий Шабанов и депутат Заксобрания, куратор Лоухского района Николай Зайков.

Руководитель Госкомитета отметил, что уже в мае текущего года пожарная часть получит новую автоцистерну на базе шасси "Урал", которая сможет заменить 2-3 автоцистерны старого образца. На данный момент в резерве пожарной части поселка находятся три автоцистерны и три оперативных автомобиля.

Противопожарную безопасность поселка осуществляют 30 пожарных.

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