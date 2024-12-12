Ответственность за содержание муниципальных контейнерных площадок будет возложена на управляющие компании и ТСЖ

По действующему законодательству собственник контейнерной площадки отвечает за ее содержание.

По поручению Главы Карелии Артура Парфенчикова Минприроды республики, Администрация Петрозаводского городского округа и Государственный комитет региона по строительному, жилищному и дорожному надзору вырабатывают механизм возложения такой ответственности.

Более 300 контейнерных площадок по реестру числятся за Администрацией Петрозаводского городского округа. По действующему законодательству собственник контейнерной площадки отвечает за ее содержание. На операторе по вывозу мусора (ООО «КЭО») лежит ответственность только за своевременный вывоз отходов.

Администрация города установила, что на «фонящих», проблемных муниципальных контейнерных площадках накопление отходов происходит от соседних многоквартирных домов. В ряде случаев одной площадкой пользуются жители 10 домов – происходит перенакопление.

Администрация города инициировала обращения в суд, чтобы обязать управляющие компании содержать такие муниципальные площадки. К примеру, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в ноябре этого года оставил решение Арбитражного суда РК в силе, обязав управляющую компанию, содержать муниципальные места накопления ТКО и КГО, образующихся при эксплуатации многоквартирного дома № 18 по ул. Маршала Мерецкова. Администрация направила еще 21 исковое требование к управляющим организациям для признания незаконными их бездействия по содержанию контейнерных площадок.

С учетом сложившейся судебной практики Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил Минприроды республики совместно с Администрацией Петрозаводского городского округа и Государственным комитетом по строительному, жилищному и дорожному надзору выработать механизм возложения обязанности по содержанию муниципальных площадок за управляющими компаниями и ТСЖ без инициирования исков в суд, предусмотрев систему наложения штрафов за несвоевременное содержание площадок.

Для этого Минприроды Карелии, Администрация города проработают механизм возложения ответственности.

При этом Минприроды Карелии учитывает подготовленные изменения в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» в части наделения регионов правом передать функций по созданию и содержанию контейнерных площадок региональным операторам и включать это в тариф на услуги по обращению с ТКО. Если законопроект будет принят, то у субъектов появится такое право с 1 сентября 2025 года.