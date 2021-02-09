Ответственный за уборку Петрозаводска подрядчик оштрафован на 4,2 млн рублей

Компания, выполняющая уборку улично-дорожной сети карельской столицы, получила крупный штраф за ненадлежащее качество выполнения работы.

Подрядная организация оштрафована по итогам проведения масштабного выездного межведомственного совещания. Сумма штрафа составила 4,2 млн рублей, сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

"Во время рейда обследовали магистрали и межквартальные проезды в Октябрьском, Первомайском районах, Сулажгоре, Соломенном и в центре города. При инспектировании подрядчику предъявили многочисленные претензии по качеству уборки петрозаводских улиц. На дорогах заужена проезжая часть, образованы колеи, сохраняется рыхлый снег и наледь, возле остановок и пешеходных переходов местами сформированы и не вывезены валы. Всё это отрицательно сказывается на безопасности дорожного движения. К компании накопилось большое количество нареканий не только от специалистов, но и от жителей города. Ежедневно в Единую дежурно-диспетчерскую службу и напрямую в комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации поступают многочисленные жалобы от граждан на качество уборки дорог и тротуаров карельской столицы", - говорится в заявлении администрации Петрозаводска.

"По итогам проверки принято решение о вынесении организации крупного штрафа в размере 4,2 млн рублей. В зимний период к подрядчику регулярно применяли санкции в виде неустойки за просрочку исполнения взятых на себя обязательств. С октября сумма ранее начисленных штрафов превысила 2 млн рублей", – заявил председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Андрей Бекелев.

Ранее сообщалось, что в центре Петрозаводска медики не смогли проехать к пациенту, поскольку путь им заблокировала автомобильная пробка. Автомобилисты считают, что дорожная ситуация вызвана плохой уборкой снега на трассе.

ГИБДД Петрозаводска назвала плохую уборку улиц причиной роста числа ДТП и выписала 17 штрафов.