Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Эксперт объяснил, почему не стоит писать свои имя и фамилию в интернете 8
09.02.2021 19:40
Стало известно, что висит у главы Карелии на шее 7
Сегодня 11:01
Управляющие компании отказались убирать от снега более 160 дворов в Петрозаводске 15
Сегодня 09:25
Минздрав объяснил причину смерти жителя Карелии после прививки от коронавируса 30
09.02.2021 15:41
Стали известны подробности наезда автобуса на девушку в Петрозаводске
09.02.2021 14:03
Доктор Комаровский оценил шанс повторно заболеть COVID-19 1
09.02.2021 21:30

Ответственный за уборку Петрозаводска подрядчик оштрафован на 4,2 млн рублей

Новости. Общество
12:26, 10 Февраля 2021
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК
Загрузка...

Компания, выполняющая уборку улично-дорожной сети карельской столицы, получила крупный штраф за ненадлежащее качество выполнения работы.

Подрядная организация оштрафована по итогам проведения масштабного выездного межведомственного совещания. Сумма штрафа составила 4,2 млн рублей, сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

"Во время рейда обследовали магистрали и межквартальные проезды в Октябрьском, Первомайском районах, Сулажгоре, Соломенном и в центре города. При инспектировании подрядчику предъявили многочисленные претензии по качеству уборки петрозаводских улиц. На дорогах заужена проезжая часть, образованы колеи, сохраняется рыхлый снег и наледь, возле остановок и пешеходных переходов местами сформированы и не вывезены валы. Всё это отрицательно сказывается на безопасности дорожного движения. К компании накопилось большое количество нареканий не только от специалистов, но и от жителей города. Ежедневно в Единую дежурно-диспетчерскую службу и напрямую в комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации поступают многочисленные жалобы от граждан на качество уборки дорог и тротуаров карельской столицы", - говорится в заявлении администрации Петрозаводска.

"По итогам проверки принято решение о вынесении организации крупного штрафа в размере 4,2 млн рублей. В зимний период к подрядчику регулярно применяли санкции в виде неустойки за просрочку исполнения взятых на себя обязательств. С октября сумма ранее начисленных штрафов превысила 2 млн рублей", – заявил председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Андрей Бекелев.

Ранее сообщалось, что в центре Петрозаводска медики не смогли проехать к пациенту, поскольку путь им заблокировала автомобильная пробка. Автомобилисты считают, что дорожная ситуация вызвана плохой уборкой снега на трассе.

ГИБДД Петрозаводска назвала плохую уборку улиц причиной роста числа ДТП и выписала 17 штрафов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Д.Ю
2021-02-10 13:25:36
Отвыкли от снега. Думали как в прошлые годы на халяву прокатит.
кир
2021-02-10 12:35:34
Не верю в эти штрафы. Деньги надо изымать с конкретных людей по суду. На своей шкуре, чтобы почувствовали. Тогда работать никто не согласится.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.02.2021, 16:24
В Петрозаводске умер Андрей Шандалович
09.02.2021, 15:41
Минздрав объяснил причину смерти жителя Карелии после прививки от коронавируса
03.02.2021, 12:54
Сильные морозы возвращаются в Карелию
04.02.2021, 13:53
Посмотрите, что сделали с кирпичным зданием карельской таможни в Петрозаводске за 90 млн рублей (ФОТО)
03.02.2021, 17:43
Петрозаводск встал в одной большой пробке из-за снегопада (ФОТО)
04.02.2021, 14:30
"Помогите!": снова врачам из Петрозаводска пришлось спасать жизнь пациентки Сегежской больницы

Аналитика

09.02.2021 16:11
Обществоведение
Костная клиника: что делать, когда болят суставы
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
Кто попадет под гаражную амнистию?
09.02.2021 16:08
Бюджетный дефицит погрузил Карелию в долги 7
09.02.2021 13:05
Бизнес по-свински 3
09.02.2021 09:30
Конституцию Карелии меняют в полузакрытом режиме 7
05.02.2021 13:50
Вся аналитика

Чтиво

09.02.2021 09:07
Кофе со сливками
Клиника доброго стоматолога 1
Накануне Международного дня стоматолога (9 февраля) гостем рубрики "Кофе со сливками" стал генеральный директор сети стоматологических клиник "Кардент" Владимир Ольшевский.
КЛИНИКИ НА ЧАЙКИНОЙ: клиники доказательной медицины для всей семьи!
04.02.2021 15:30
"После восстания в некоторых деревнях остались только старики" 7
04.02.2021 14:54
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»