Отзывчивый петрозаводчанин лишился телефона за 80 тысяч рублей

В субботу, 29 февраля, в полицию поступило сообщение о краже, сообщили в МВД Карелии.

Горожанин проводил время с друзьями в одном из заведений центра города. Затем общение продолжилось на улице и петрозаводчанин на несколько минут оставил свой смартфон на капоте авто. В этот момент к нему приблизился незнакомец, попросил закурить и незаметно украл телефон.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого – 26-летнего петрозаводчанина. Мужчина признался, что был слишком пьян.

Смартфон за 80 тысяч рублей был изъят полицейскими.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее гость Петрозаводска потерял равновесие и лишился гаджета.