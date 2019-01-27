Ожидает ли промплощадку в Петрозаводске судьба промышленного парка в Надвоицах?

Многим хотелось бы увидеть список потенциальных резидентов промплощадки в Петрозаводске, которая строится в рамках ФЦП, и планируемые объёмы их инвестиций.

Одним из самых значимых начинаний, реализуемых в Петрозаводске, выступает направление 1.3 ФЦП, которые называется "Создание промышленных (индустриальных) площадок". Им предусмотрена реализация двух взаимосвязанных проектов.

Важно отметить, что 4 млрд рублей из внебюджетных источников должны идти на организацию производств на промплощадке. В 2020 году промплощадка должна принять резидентов, в качестве которых выступают негосударственные предприятия.

"Но есть ли они? Сформулировали ли подробные технико-эксплуатационные требования к обеспечению промплощадки? Или же пока всё развивается по надвоицкому сценарию, в соответствии с которым инфраструктура создана, но бизнес на площадку так и "не зашел" – до настоящего времени выпуск продукции не начат, налоги не поступают".

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