"Рано или поздно в Москве поднимут вопрос о слиянии слабого региона с экономически более развитой областью"

Что ждет Карелию после празднования столетнего юбилея республики?

Федеральная целевая программа развития Карелии до 2020 года позволила лишь "подкрасить" фасад столетнего здания, которое давно нуждается в капитальном ремонте и замене систем его жизнеобеспечения, считает журналист "Столицы на Онего" Валерий Поташов. Он задался вопросом, что ждет республику после празднования ее столетнего юбилея.

"Могу предположить, что рано или поздно в Москве поднимут вопрос о слиянии слабого региона с соседней более экономически развитой областью. За примером далеко ходить не надо – в этом году на Северо-Западе России была предпринята попытка объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа, и лишь начавшиеся протесты жителей округа, которые привели в итоге к их голосованию против конституционных поправок, заставили инициаторов объединения отказаться от своих планов", - написал журналист.

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