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"Рано или поздно в Москве поднимут вопрос о слиянии слабого региона с экономически более развитой областью"

Новости. Политика
12:29, 28 Августа 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Что ждет Карелию после празднования столетнего юбилея республики?

Федеральная целевая программа развития Карелии до 2020 года позволила лишь "подкрасить" фасад столетнего здания, которое давно нуждается в капитальном ремонте и замене систем его жизнеобеспечения, считает журналист "Столицы на Онего" Валерий Поташов. Он задался вопросом, что ждет республику после празднования ее столетнего юбилея.

"Могу предположить, что рано или поздно в Москве поднимут вопрос о слиянии слабого региона с соседней более экономически развитой областью. За примером далеко ходить не надо – в этом году на Северо-Западе России была предпринята попытка объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа, и лишь начавшиеся протесты жителей округа, которые привели в итоге к их голосованию против конституционных поправок, заставили инициаторов объединения отказаться от своих планов", - написал журналист.

Читайте подробнее в рубрике "Личное мнение".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Dima
2020-08-28 14:10:25
Конечно Карелия могла бы быть относительно развитым регионом, если бы было позволено взаимодействовать с Финляндией. Но так как для Москвы - это немыслимый ужас, то этого не произойдет. При этом сама Москва с удовольствием взаимодействует с иностранными инвесторами. В общем это взгляд на все регионы - как на аборигенов с бусами, у которых надо все забрать, а взамен кинуть кости погрызть.
zanoza
2020-08-28 13:51:32
Соглашусь, не только приставы-буряты но и их предшественники постарались, чтобы Карелия стала одним из депрессивных регионов России. Еще в школьном учебнике было написано, когда мы проходили историю Древнего Рима: "Бедным приехал он в богатую провинцию, богатым уехал из бедной провинции". Чиновники, приезжающие в Карелию из федеральных центров начиная с 2013 года, явно были настроены на собственное обогащение, а не на работу, которая привела бы к улучшению жизни местного населения. Да и Сергей Леонидович Катанандов за 8 лет своего руководства республикой тоже не мало поспособствовал её экономическому обнищанию. В Республике за период его правления закрывается, уничтожается и продается все подряд! и никто не понес никакого наказания.
кир
2020-08-28 13:59:55
zanoza, совсем не то. Тебе минус сегодня.
zanoza
2020-08-28 14:55:17
кир, да мне твои минусу по барабану.
новый
2020-08-28 13:08:37
Каждый местечковый блогер имеет конституционное право рассуждать о государственном устройстве России, но при этом не должен забывать, что каждый сверчок - знай свой шесток.
nae
2020-08-28 13:14:35
новый, вот и знай свой шесток, а на чужой вершок не раззевай роток.
кир
2020-08-28 13:43:30
nae, тебе. На каждый роток не накинешь платок.©
zanoza
2020-08-28 14:53:57
кир, как и тебе :)
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