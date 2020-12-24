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Палаточный лагерь вместо стационарного детского лагеря появится под Петрозаводском

Новости. Общество
11:25, 25 Декабря 2020
фото: © ОНФ
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Вместо пришедшего в упадок лагеря "Айно" в Лососинном планируют открыть палаточный лагерь и центр военно-патриотического воспитания молодежи.

В этом году лагерь "Айно", находившийся в ведении Петрозаводска, был передан из муниципальной в республиканскую собственность. Загородная база теперь находится на балансе Карельского кадетского корпуса имени Александра Невского. Здесь планируют открыть стационарный палаточный лагерь по типу "Большого Приключения", организованного известными российскими путешественниками Дмитрием и Матвеем Шпаро близ поселка Тикша в Муезерском районе. Он будет специализироваться на активном отдыхе детей – пешеходном, водном и велосипедном туризме, спортивных играх. Кроме того, в бывшем "Айно" откроют и республиканский центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард".

"Сейчас проходит техническая экспертиза зданий, построенных в 1989 году. Будем делать проект, капитально ремонтировать здания. На этой базе будет возможен стационарный летний отдых. Кроме того, мы рассчитываем в "Авангарде" круглогодично проводить молодежные, патриотические, школьные мероприятия. Деньги на проектирование мы закладываем", – рассказал министр образования Роман Голубев.

Подробнее о судьбе стационарных лагерей, которые в уходящем году не открылись для детей, читайте в материале "Как детский отдых в Карелии стал далекой перспективой".

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