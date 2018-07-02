Паломники из США, Канады и Австралии посетили Кижи

По благословению патриарха Кирилла духовенство и миряне Русской православной церкви заграницей посетили в Карелии остров Кижи.

Многочисленная делегация паломников из США, Канады, Австралии и других стран, куда вошло более 60 человек, совершает свою юбилейную, десятую, паломническую поездку по России в год столетия подвига царской семьи, сообщается на сайте Петрозаводской епархии.

В Карелии паломники посетили остров Кижи. Там они прошли в храм Покрова Божией Матери, где владыка Гавриил возглавил молебен. После молебна настоятель прихода Павел Лехмус поприветствовал гостей от имени митрополита Петрозаводского и Карельского Константина.

Архиепископ Гавриил подчеркнул в своем слове благодарности, которое он адресовал митрополиту Константину за радость поклонения святыням, что сегодня у всех православных людей всего мира есть возможность молиться в древних храмах. Затем гости отправились на экскурсию по о. Кижи.

Паломническая поездка делегации русской православной церкви зарубежом продолжится уже в других регионах России. В течение двух недель гости посетят Соловки, Ярославль, Кострому, Тутаев, Москву, Углич, Валаам, Кирилло-Белозерский монастырь, Свято-Троицкий Александра Свирского монастырь, Вырицы и Санкт-Петербург.