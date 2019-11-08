Пальцы жительницы Карелии застряли в блендере

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Спасатели помогли жительнице Кондопоги 7 ноября, сообщили в МЧС Карелии.
В 18.20 в пожарно-спасательную часть обратилась жительница Кондопоги с просьбой о помощи – пальцы рук застряли в блендере. Инцидент произошел на улице Заводской.
Пожарные освободили пальцы пострадавшей при помощи шанцевого инструмента.
Женщине оказали первую медицинскую помощь.
Ранее таракан заполз в ухо жителю Костомукши.
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