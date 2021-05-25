Памятник воинам ВОВ установили в поселке Карелии только после вмешательства прокуратуры

В Кемском районе администрация сельского поселения заплатила предпринимателю деньги за установку памятника воинам Великой Отечественной войны и незаконно перенесла сроки окончания работ на 2021 год, сообщили в прокуратуре Карелии.

В прокуратуру Кемского района обратился представителя ветеранской организации по вопросу установки памятника войнам Великой Отечественной войны в селе Гридино. Администрация Куземского сельского поселения заключила с индивидуальным предпринимателем в 2020 году договор подряда на выполнение работ по установке памятника в Гридино. Мемориал должны были открыть в сентябре прошлого года, но этого не произошло.

Проверка прокуратуры показала, что в течение 2020 года предприниматель в адрес администрации поселения дважды выставлял счета на оплату работ. При этом после произведенной оплаты по факту не выполненных работ чиновники по просьбе подрядчика заключила с ним дополнительное соглашение. Согласно документу сроки выполнения работ были перенесены на начало мая 2021 года в связи с погодными условиями, что противоречит требованиям Гражданского кодекса РФ.

Прокурор района вынес представление об устранении нарушений в адрес главы администрации Куземского сельского поселения. В результате памятник был установлен. Работник администрации, заключивший соглашение, привлечен к дисциплинарной ответственности.

Ранее прокуратура помогла вернуть свет на улицы поселка в Карелии.