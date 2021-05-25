Реклама на сайте
Прислать новость
Полиция обещает полмиллиона тем, кто найдет поджигателей лесозавода «Финтек» в Карелии 10
Сегодня 15:35
Час назад в Петрозаводске на пожаре погиб человек
Сегодня 12:24
Безработных в Карелии бесплатно обучают на экскурсоводов 4
25.05.2021 18:40
«За оторванной дверью стояло детское кресло»: опасная авария произошла в Петрозаводске (ВИДЕО) 3
Сегодня 13:30

Памятник воинам ВОВ установили в поселке Карелии только после вмешательства прокуратуры

Новости. Общество
18:00, 26 Мая 2021
фото: © администрация Кемского муниципального района

В Кемском районе администрация сельского поселения заплатила предпринимателю деньги за установку памятника воинам Великой Отечественной войны и незаконно перенесла сроки окончания работ на 2021 год, сообщили в прокуратуре Карелии.

В прокуратуру Кемского района обратился представителя ветеранской организации по вопросу установки памятника войнам Великой Отечественной войны в селе Гридино. Администрация Куземского сельского поселения заключила с индивидуальным предпринимателем в 2020 году договор подряда на выполнение работ по установке памятника в Гридино. Мемориал должны были открыть в сентябре прошлого года, но этого не произошло.

Детскую площадку можно изменить за 2 минуты
24.05.2021 18:28

Проверка прокуратуры показала, что в течение 2020 года предприниматель в адрес администрации поселения дважды выставлял счета на оплату работ. При этом после произведенной оплаты по факту не выполненных работ чиновники по просьбе подрядчика заключила с ним дополнительное соглашение. Согласно документу сроки выполнения работ были перенесены на начало мая 2021 года в связи с погодными условиями, что противоречит требованиям Гражданского кодекса РФ.

Прокурор района вынес представление об устранении нарушений в адрес главы администрации Куземского сельского поселения. В результате памятник был установлен. Работник администрации, заключивший соглашение, привлечен к дисциплинарной ответственности.

Ранее прокуратура помогла вернуть свет на улицы поселка в Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.05.2021, 16:50
Любарский рассказал, как собирается менять схему уборки Петрозаводска
24.05.2021, 17:20
Стали известны самый богатый и самый бедный министры Карелии
21.05.2021, 09:29
В Петрозаводске от коронавируса скончался 21-летний молодой человек
22.05.2021, 09:29
Коронавирус унес жизни еще двух женщин и одного мужчины в Карелии
21.05.2021, 12:20
«Порядок с чистого листа»
19.05.2021, 14:31
В Карелии резко похолодает на 13 градусов

Чтиво

25.05.2021 13:55
Без политики
Боль в спине и суставах: терпеть нельзя, лечить
Среди причин потери трудоспособности боли в спине и суставах занимают ведущее место.
«Порядок с чистого листа» 10
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»