Пандус и перила для удобства маломобильных жителей Костомукши установят в январе будущего года

После вмешательства прокуратуры в Костомукше проводятся мероприятия по обеспечению доступной среды для инвалидов.

Прокуратура Костомукши провела прием маломобильных граждан, которые обратились по вопросу установки перил на лестнице муниципального учреждения, где они проводят встречи и мероприятия.

В ходе проверки доводов обращения прокурор объявил директору учреждения предостережение о недопустимости нарушения прав инвалидов на доступ к объекту.

После вмешательства надзорного ведомства и встреч с гражданами администрация Костомукши и муниципального учреждения приняли меры к обеспечению беспрепятственного доступа заявителей к помещению. Установку пандуса и перил при входе в учреждение планируется произвести в январе 2025 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Ход работ по обустройству доступной среды для инвалидов, а также проводимую органами расследования процессуальную проверку контролирует надзорное ведомство.

Ранее нарушением прав маломобильных граждан в Костомукше заинтересовался глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Напомним, «Столица на Онего» писала о том, что в городе Костомукша местная администрация выделила инвалидам помещение в муниципальном здании для тематических встреч. Однако высокое крыльцо не было оборудовано для маломобильных граждан пандусом и перилами. В результате маломобильным людям, как они сообщили в соцсетях, пришлось буквально на карачках забираться по ступенькам. В результате участники встречи получили моральный и физический ущерб. Настроение было испорчено и люди написали о своей беде в соцсети.