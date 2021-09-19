Энергетики «ТГК-1» повысили надежность работы Юшкозерской ГЭС

ПАО «ТГК-1» завершил капитальный ремонт гидроагрегата № 1 Юшкозерской ГЭС. Выполненные работы повысили надежность электроснабжения жителей Калевальского и Муезерского районов.

Юшкозерская ГЭС выполняет функцию круглогодичного регулирования стока реки Кемь и позволяет трем нижерасположенным станциям каскада — Путкинской, Подужемской и Кривопорожской ГЭС — вырабатывать электроэнергию.

В ходе капитального ремонта гидроагрегата Юшкозерской ГЭС были выполнены ремонты вала турбины, рабочего колеса и направляющего аппарата с заменой деталей.

«Проведенные работы позволили повысить надежность снабжения потребителей электроэнергией. После завершения комплексных испытаний оборудование Юшкозерской ГЭС было успешно введено в работу», — отметил директор Каскада Кемских ГЭС ПАО «ТГК-1» Владислав Панкратов.