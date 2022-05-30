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Пара влюбленных украла с витрины магазина в Петрозаводске одежду почти на 11 тысяч рублей

Новости. Криминал
10:01, 31 Мая 2022
фото: © AboutLife / shutterstock

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Рецидивист с подругой вынесли из магазина одежды в рюкзаке штаны и куртки.

В петрозаводскую полицию поступила информация, что в одном из магазинов совершена кража. Расположенные в торговом зале камеры видеонаблюдения зафиксировали, как двое граждан взяли с витрины футболку, штаны, куртку и ветровку, часть вещей сложили в пакет, остальное убрали в рюкзак, затем ушли, не расплатившись. Причинённый организации ущерб составил 10 700 рублей, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские выяснили, что к краже причастны 33-летний ранее судимый петрозаводчанин и его 20-летняя возлюбленная. Они дали признательные показания и рассказали, что преступили черту закона в корыстных целях. Сбыть им удалось не всё: похищенные футболку, штаны и куртку стражи порядка изъяли во время обыска по месту жительства подозреваемых.

Кроме того, полицейские раскрыли кражу, совершённую в строительном магазине в Петрозаводске.

Под подозрением оказалась 36-летняя ранее уже имевшая проблемы с законом жительница карельской столицы. По версии правоохранителей, она похитила два терморегулятора общей стоимостью 11 700 рублей. Женщина призналась в содеянном и рассказала, что сбыла свой трофей. Вырученные деньги потратила на алкоголь и продукты питания.

В настоящее время в отношении граждан возбуждены уголовные дела. Установлена причастность фигурантов к другим совершённым на территории города противоправным деяниям.

Ранее сообщалось, житель Карелии устроил себе шоппинг в приморском городе за чужой счет.

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