Парапланерист из Карелии погиб в результате жесткой посадки

Парапланерист из Карелии погиб в горах в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, совершив жесткую посадку.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой пресс-службу регионального главка МЧС России.
«В 13.25 мск во вторник поступила информация, что в верховьях Чегемского ущелья парапланерист совершил жесткую посадку. По прибытию было установлено что мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью», — говорится в сообщении.
Спасатели эвакуировали тело погибшего мужчины 1989 года рождения, жителя Карелии и передали сотрудникам скорой помощи.
«Причины и обстоятельства происшедшего устанавливаются», — отмечает ведомство.
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