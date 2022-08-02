Парапланерист из Карелии погиб в результате жесткой посадки

Парапланерист из Карелии погиб в горах в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, совершив жесткую посадку.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой пресс-службу регионального главка МЧС России.

«В 13.25 мск во вторник поступила информация, что в верховьях Чегемского ущелья парапланерист совершил жесткую посадку. По прибытию было установлено что мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

Спасатели эвакуировали тело погибшего мужчины 1989 года рождения, жителя Карелии и передали сотрудникам скорой помощи.

«Причины и обстоятельства происшедшего устанавливаются», — отмечает ведомство.