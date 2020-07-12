Парфенчиков: Характер заражения с началом эпидемии COVID-19 изменился

Глава Карелии Артур Парфенчиков прокомментировал ситуацию, складывающуюся с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.

На своей странице в соцсетили глава Карелии выразил соболезнования родным умершего от коронавируса петрозаводчанина.

"Скончался пожилой мужчина – 83-летний житель Петрозаводска, имевший хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, - написал Артур Парфенчиков. - Таким образом, коронавирус унес у нас уже 11 жизней. Приношу искренние соболезнования родным и близким".

Также Парфенчиков отметил, что характер заражения с началом эпидемии изменился.

"Если первые случаи заражения в нашей республике были связаны с возвращением жителей Карелии из-за границы и других регионов страны, то сейчас распространение вируса идет преимущественно за счет семейных и дружеских контактов. В результате мы видим, что увеличилось число больных пожилого возраста, у которых болезнь протекает очень тяжело из-за имеющихся хронических заболеваний. Я еще раз обращаюсь ко всем жителям: эта инфекция особенно опасна для людей в возрасте 65 лет и более. Поэтому их нужно особенно оберегать от контактов не только с заболевшими, но и с возможными носителями инфекции", -сказал глава Карелии.

Напомним, что на сегодняшний день общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии составляет 1747.