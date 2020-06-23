Парфенчиков: "Коронавирус продолжает циркулировать по нашей республике"

Глава Карелии призвал местных жителей не расслабляться.

"Еще раз хочу обратить внимание жителей Карелии, что коронавирус продолжает циркулировать по нашей республике. Поэтому крайне важно относиться к мерам безопасности так же серьезно, как и в начале эпидемии, не расслабляться, не думать, что инфекция "выдохлась". Пока это не так. И хотя уровень заболеваемости у нас в 2,3 раза ниже, чем в целом по стране, это не значит, что мы можем махнуть рукой на соблюдение требований безопасности", – написал Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

Напомним, на сегодняшний день в Карелии 1109 выявленных случаев ковида. За последние сутки подтверждено 35 новых случаев.

Скончался еще один пациент с положительным тестом на COVID–19.