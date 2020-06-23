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Парфенчиков: "Коронавирус продолжает циркулировать по нашей республике"

Новости. Общество
09:40, 24 Июня 2020
фото: © Кадр из видео / Прямая линия главы Карелии
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Глава Карелии призвал местных жителей не расслабляться.

"Еще раз хочу обратить внимание жителей Карелии, что коронавирус продолжает циркулировать по нашей республике. Поэтому крайне важно относиться к мерам безопасности так же серьезно, как и в начале эпидемии, не расслабляться, не думать, что инфекция "выдохлась". Пока это не так. И хотя уровень заболеваемости у нас в 2,3 раза ниже, чем в целом по стране, это не значит, что мы можем махнуть рукой на соблюдение требований безопасности", – написал Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

Напомним, на сегодняшний день в Карелии 1109 выявленных случаев ковида. За последние сутки подтверждено 35 новых случаев.

Скончался еще один пациент с положительным тестом на COVID–19. 

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