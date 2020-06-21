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Парфенчиков наградил главу Минздрава Карелии Михаила Охлопкова почетным знаком

Новости. Общество
11:32, 22 Июня 2020
фото: © ИА "Республика" / Леонид Николаев
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Глава Карелии Артур Парфенчиков вручил Михаилу Охлопкову почетный знак "За вклад в развитие Республики Карелия".

Глава Карелии Артур Парфенчиков 17 июня подписал распоряжение о награждении министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова почетным знаком "За вклад в развитие Республики Карелия".


© Правительство Карелия

Напомним, Путин наградил десять карельских врачей орденом Пирогова за самоотверженный труд, вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и высокий профессионализм.

Также 100 человек получили госнаграды в честь векового юбилея Карелии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Мария
2020-06-22 14:40:28
Поздравляю министра! За полтора года работы он успел сделать для здравоохранения республики очень много. А ведь время ему досталось такое, что труднее не придумаешь: и нацпроекты внедрять в условиях некогда «оптимизированной» медицины, и с непредсказуемой и опасной пандемией бороться. Но, похоже, этот мужик умеет всё! Опыт, набранный от азов профессии, компетентность, огромное трудолюбие, доброжелательность и открытость - это про него. Верю, что Михаил Егорович справится со всеми трудностями. Желаю ему удачи!
кир
2020-06-22 15:06:52
Мария, согласен. :)
Сеня
2020-06-22 12:31:23
это дно
Гость
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