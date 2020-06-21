Парфенчиков наградил главу Минздрава Карелии Михаила Охлопкова почетным знаком

Глава Карелии Артур Парфенчиков вручил Михаилу Охлопкову почетный знак "За вклад в развитие Республики Карелия".

Глава Карелии Артур Парфенчиков 17 июня подписал распоряжение о награждении министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова почетным знаком "За вклад в развитие Республики Карелия".



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Напомним, Путин наградил десять карельских врачей орденом Пирогова за самоотверженный труд, вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и высокий профессионализм.

Также 100 человек получили госнаграды в честь векового юбилея Карелии.