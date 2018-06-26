Парфенчиков назвал востребованные в Карелии профессии

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Глава республики Артур Парфенчиков в интервью изданию "Русский век" сообщил о высокой потребности Карелии в свежих кадрах.
По словам главы Карелии, республика на сегодняшний день готова принять больше пяти тысяч рабочих и специалистов.
"Наиболее востребованы инженеры в области электроэнергетики и электротехники, строительства, информатики и вычислительной техники, а также работники образования, торговли, экономики и бухучета, лесного хозяйства. Половина вакансий - для квалифицированных рабочих. Очень нужны автомеханики, водители, повара, кондитеры, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, операторы связи", - цитируют Парфенчикова "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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