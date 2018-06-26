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Новости. Общество
15:39, 26 Июня 2018

Парфенчиков назвал востребованные в Карелии профессии

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Глава республики Артур Парфенчиков в интервью изданию "Русский век" сообщил о высокой потребности Карелии в свежих кадрах.

По словам главы Карелии, республика на сегодняшний день готова принять больше пяти тысяч рабочих и специалистов. 

"Наиболее востребованы инженеры в области электроэнергетики и электротехники, строительства, информатики и вычислительной техники, а также работники образования, торговли, экономики и бухучета, лесного хозяйства. Половина вакансий - для квалифицированных рабочих. Очень нужны автомеханики, водители, повара, кондитеры, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, операторы связи", - цитируют Парфенчикова "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Кальтер
2018-06-26 16:19:51
Только платить республика собирается копейки, а потом удивляться - почему никто не едет сюда, и наоборот - стремиться уехать.
Мизантроп
2018-06-26 16:06:56
Откуда завозить будем, Парфен?
goo
2018-06-26 16:06:32
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