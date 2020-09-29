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Парфенчиков назвал истерией слухи о введении карантина в Карелии

Новости. Общество
06:40, 30 Сентября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин
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Глава республики Артур Парфенчиков заявил, что пик заболеваний коронавирусом в Карелии может произойти зимой, однако власти не планируют вводить карантин.

 

Об этом Парфенчиков заявил в ходе прямой линии в соцсети, состоявшейся 29 сентября, во вторник.

"Вирусология говорит о том, что мы сейчас находимся на пороге естественного сезонного роста всех заболеваний, в том числе и коронавируса. И надо понимать, что действительно где-то, может быть, в ноябре, декабре мы выйдем на определенный пик. У нас нет никаких планов по карантину. Вот эти все немножко эмоциональные такие прогнозы, которые были в начале сентября, что сейчас всех закроют, все опять на карантин - ну источники этой истерии, наверно, где-то понятны. Ничего, конечно, такого в планах у нас нет", - заявил Артур Парфенчиков.

"Наша задача все-таки сделать все, чтобы эти карантинные мероприятия, если они и случатся, чтобы они были минимальны. Мы, конечно, должны дать возможность работать экономике. Дети должны учиться", - сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что Парфенчиков разрешил проводить массовые мероприятия в Карелии в период пандемии

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Комментарии

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drug
2020-09-30 07:08:16
Ну да - ну да.
Когда то ВВП тоже говорил - что повышения пенсионного возраста не будет.
Москва с 05.10 школы закрывает, людей старше 65 оставила дома до 28.10.
А люди начали говорить, что чиновники начнут ходить на работу через день - но за полную зарплату.
Гость
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