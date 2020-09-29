Парфенчиков назвал истерией слухи о введении карантина в Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков заявил, что пик заболеваний коронавирусом в Карелии может произойти зимой, однако власти не планируют вводить карантин.

Об этом Парфенчиков заявил в ходе прямой линии в соцсети, состоявшейся 29 сентября, во вторник.

"Вирусология говорит о том, что мы сейчас находимся на пороге естественного сезонного роста всех заболеваний, в том числе и коронавируса. И надо понимать, что действительно где-то, может быть, в ноябре, декабре мы выйдем на определенный пик. У нас нет никаких планов по карантину. Вот эти все немножко эмоциональные такие прогнозы, которые были в начале сентября, что сейчас всех закроют, все опять на карантин - ну источники этой истерии, наверно, где-то понятны. Ничего, конечно, такого в планах у нас нет", - заявил Артур Парфенчиков.

"Наша задача все-таки сделать все, чтобы эти карантинные мероприятия, если они и случатся, чтобы они были минимальны. Мы, конечно, должны дать возможность работать экономике. Дети должны учиться", - сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что Парфенчиков разрешил проводить массовые мероприятия в Карелии в период пандемии