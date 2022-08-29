Парфенчиков отправился в затопленный район Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков выехал в Прионежский район, где ранее был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

По словам Артура Парфенчикова, прибывшего в Прионежье, уровень воды там находится на безопасной отметке, его контролируют.

Мост в Деревянном укреплен, движение по нему открыто. В ближайшее время начнтся строительство нового моста, добавил Парфенчиков.

У дачных кооперативов, где проезд затруднён, дежурят оперативные службы. Оттуда при необходимости вывозят людей.

Ранее сообщалось, что в Карелии дорога в четыре дачных кооператива перекрыта из-за потопа.