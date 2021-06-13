Парфенчиков пообещал не рубить леса рядом с населенными пунктами

Глава Карелии Артур Парфенчиков признал необходимость сохранения лесных массивов вокруг населенных пунктов и туристических объектов.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1. Карелия».

«Если лес располагается рядом с населенными пунктами, с дачными поселками, с туристическим объектами, конечно, такие леса должны максимально сохраняться, и в этом смысле мы будем работать… Нужно работать в каждом конкретном случае, и особо важные, интересные территории вообще вычленять из хозяйственной деятельности, создавать там охраняемые территории», — сказал глава республики.

Эту тему он затронул в связи с обращениями жителей Сортавальского района по поводу рубок леса вблизи острова Риеккалансаари, где расположены дачные участки.

Руководство Минприроды Карелии и Сортавальского ЛПХ обещали встретиться с представителями инициативной группы для того, чтобы найти компромисс в решении вопроса о планируемых вырубках.