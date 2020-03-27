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Парфенчиков пообещал не штрафовать жителей Карелии, находящихся на самокарантине, за просроченные платежи по ЖКХ

Новости. Общество
19:32, 30 Марта 2020
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС
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В подписанное ранее распоряжение, связанное с профилактикой коронавируса, внесено дополнение, касающееся оплаты коммунальных услуг и услуг связи.

Об этом сообщил глава Карелии на своей странице "ВКонтакте". 

"Те жители Карелии, кто находится на самокарантине, с оплатой могут повременить. Пени и штрафы за это начислять не будут. А появившаяся в период самоизоляции задолженность не повлияет на решение о предоставлении гражданам субсидий на "коммуналку", – отметил Артур Парфенчиков.

Ранее более 90 тысяч россиян подписали петицию с требованием отменить плату за услуги ЖКХ из-за коронавируса.

Напомним, Карелия готова перейти на ужесточение карантина по коронавирусу из-за нарушителей режима самоизоляции.

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Комментарии

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mobikk
2020-03-30 22:05:13
Зачем временить с платежами? Все прекрасно платиться с компьютера, на крайний случай - с телефона...
ни очереди..ни возможности заразиться реальным вирусом, сиди спокойно дома в кресле.
Murphy
2020-03-30 21:07:51
1. Зачем оставлять ссылку на канал в "телеграме", если он запрещён на территории России?
2. Зачем в "телеграме" оставлять ссылку на "столицу", а в "столице" размещать ссылку на "вести карелия" ???
У вести какликбейтрелия отсутствуют руки создать телеграм канал? Или просто кликбейт?
mobikk
2020-03-30 22:03:26
Murphy,
кто Вам лично запрещал "телеграмм" и как ?
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