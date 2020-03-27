Парфенчиков пообещал не штрафовать жителей Карелии, находящихся на самокарантине, за просроченные платежи по ЖКХ

В подписанное ранее распоряжение, связанное с профилактикой коронавируса, внесено дополнение, касающееся оплаты коммунальных услуг и услуг связи.

Об этом сообщил глава Карелии на своей странице "ВКонтакте".

"Те жители Карелии, кто находится на самокарантине, с оплатой могут повременить. Пени и штрафы за это начислять не будут. А появившаяся в период самоизоляции задолженность не повлияет на решение о предоставлении гражданам субсидий на "коммуналку", – отметил Артур Парфенчиков.

Ранее более 90 тысяч россиян подписали петицию с требованием отменить плату за услуги ЖКХ из-за коронавируса.

Напомним, Карелия готова перейти на ужесточение карантина по коронавирусу из-за нарушителей режима самоизоляции.