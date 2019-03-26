Парфенчиков поручил отремонтировать две школы в Карелии

В рамках рабочей поездки в Олонецкий район 25 марта Артур Парфенчиков посетил Мегрегскую и Рыпушкальскую школы и поручил их отремонтировать, сообщили в пресс-службе главы Карелии.

В Мегрегской школе учится 124 ученика и 81 воспитанник дошкольных групп. Многие ребята приезжают из других населенных пунктов. Например, из деревни Куйтежа на автобусе ездят 40 человек.

В 2018 году на средства из бюджета республики была отремонтирована кровля здания, во всех кабинетах установлены светодиодные светильники.

В Рыпушкальской школе сегодня учится 102 человека. В прошлом году там был отремонтирован спортивный зал, душевые кабинки и раздевалки.

"Нужно серьезно вкладываться в эти две школы и, в первую очередь, в систему энергосбережения. Надо заменить окна, внешнее утепление, поставить энергосберегающие лампы. Будем работать над тем, чтобы в ближайшие два-три года эти школы преобразились", – сказал Артур Парфенчиков.